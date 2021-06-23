Не поділили житлоплощу: у Києві чоловік вбив пенсіонерку та напав з ножем на її брата (фото)

У столиці між співмешканцями спалахнув конфлікт – чоловік наніс 17 ножових поранень 67-річній жінці та ледь не вбив ще одного мешканця квартири

У Києві чоловік напав з ножем на дядька і тітку своєї співмешканки / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві чоловік жорстоко побив 61-річного чоловіка, а потім напав з ножем та вбив 67-річну пенсіонерку

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.

"У ході конфлікту зловмисник схопив ніж та почав бити 61–річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67–річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці", – йдеться у повідомленні.

До поліції звернувся потерпілий чоловік та розповів про напад. Правоохоронці з’ясували, що у оселі проживають брат з сестрою та їх племінниця зі співмешканцем.

Між співмешканцями виник конфлікт через подальше спільне проживання у помешканні. В якийсь момент співмешканець племінниці схопив ніж та напав на пенсіонерів. Зловмисника одразу ж затримали.

Реклама

Ним виявився уродженець Сумської області, 1986 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчим Солом’янського управління поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство двох або більше осіб) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15-ти років або довічне позбавлення волі .

Раніше ми писали, що в горах Туреччини зникла українська альпіністка. Жінка вийшла на вершину гори, відправила повідомлення матері і з тих пір зв'язку з нею немає.

Реклама

Нагадаємо, у Львівській області більше місяця розшукують 20-річну Іванну Дурду.