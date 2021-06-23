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Не поділили житлоплощу: у Києві чоловік вбив пенсіонерку та напав з ножем на її брата (фото)

23 червня 2021 11:49

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У столиці між співмешканцями спалахнув конфлікт – чоловік наніс 17 ножових поранень 67-річній жінці та ледь не вбив ще одного мешканця квартири

У Києві чоловік напав з ножем на дядька і тітку своєї співмешканки / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві чоловік напав з ножем на дядька і тітку своєї співмешканки / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві чоловік жорстоко побив 61-річного чоловіка, а потім напав з ножем та вбив 67-річну пенсіонерку

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Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.

"У ході конфлікту зловмисник схопив ніж та почав бити 61–річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67–річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці", – йдеться у повідомленні.

До поліції звернувся потерпілий чоловік та розповів про напад. Правоохоронці з’ясували, що у оселі проживають брат з сестрою та їх племінниця зі співмешканцем.

Між співмешканцями виник конфлікт через подальше спільне проживання у помешканні. В якийсь момент співмешканець племінниці схопив ніж та напав на пенсіонерів. Зловмисника одразу ж затримали.

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Ним виявився уродженець Сумської області, 1986 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

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Слідчим Солом’янського управління поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство двох або більше осіб) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15-ти років або довічне позбавлення волі .

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