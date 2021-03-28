Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Не сподобався Morgenshtern: у центрі Києва радикали побили вуличного музиканта (відео)

28 березня, 15:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Денчік став досить відомим у Харкові, після чого він вирішив підкорити столицю

На Хрещатику в центрі Києва невідомі побили вуличного музиканта Денчика з Харкова, який виконував пісню російського репера Моргенштерна.

Реклама

Російськомовні хулігани, які представилися "колегією правих радикалів", звинуватили Денчика в тому, що Елджей і Morgenshtern, які записали лайливу пісню "Cadillac", – "москалі", а їхня музика нібито призводить до виродження української нації.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика:

Радикали зажадали від Денчика більше ніколи не виконувати скандальну композицію, а щоб музикант вивчив урок – запропонували йому "дати по пузу". Потім побитому вуличного співакові пригрозили відрізати палець на нозі, якщо порушить домовленість. У разі повторного порушення радикали пообіцяли позбавити хлопця мізинця і великого пальця на руці.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика і сцени насильства:

В тренді
У Києві гроза мишей кіт Чівас дослужився до звання майора (фото)
Реклама

Смаглявий Денчик став відомий у рідному Харкові своїми виступами на вулиці, в торгових центрах і навіть у метрополітені. Судячи з усього, він спробував підкорити столицю, проте перший досвід став невдалим, хоча його творчість сподобалося десяткам киян і гостей міста.

Цікаво, що на тлі інших російських "зірок", яким СБУ забороняє в'їзд в Україну, на концерти Алішера Валєєва (так по паспорту звуть Morgenshtern) цілком спокійно продають квитки в Києві, Харкові та Запоріжжі.

А в липні 2020 Окружний адмінсуд Києва скасував рішення СБУ про трирічну заборону на в'їзд Елджею (справжнє ім'я Олексій Узенюк).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

побиття Хрещатик хулігани музикант радикали напад

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відео
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відеоНадзвичайні події
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)Надзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)Надзвичайні події
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинку
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинкуНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти