Не сподобався Morgenshtern: у центрі Києва радикали побили вуличного музиканта (відео)

Денчік став досить відомим у Харкові, після чого він вирішив підкорити столицю

На Хрещатику в центрі Києва невідомі побили вуличного музиканта Денчика з Харкова, який виконував пісню російського репера Моргенштерна.

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Російськомовні хулігани, які представилися "колегією правих радикалів", звинуватили Денчика в тому, що Елджей і Morgenshtern, які записали лайливу пісню "Cadillac", – "москалі", а їхня музика нібито призводить до виродження української нації.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика:

Радикали зажадали від Денчика більше ніколи не виконувати скандальну композицію, а щоб музикант вивчив урок – запропонували йому "дати по пузу". Потім побитому вуличного співакові пригрозили відрізати палець на нозі, якщо порушить домовленість. У разі повторного порушення радикали пообіцяли позбавити хлопця мізинця і великого пальця на руці.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика і сцени насильства:

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Смаглявий Денчик став відомий у рідному Харкові своїми виступами на вулиці, в торгових центрах і навіть у метрополітені. Судячи з усього, він спробував підкорити столицю, проте перший досвід став невдалим, хоча його творчість сподобалося десяткам киян і гостей міста.

Цікаво, що на тлі інших російських "зірок", яким СБУ забороняє в'їзд в Україну, на концерти Алішера Валєєва (так по паспорту звуть Morgenshtern) цілком спокійно продають квитки в Києві, Харкові та Запоріжжі.

А в липні 2020 Окружний адмінсуд Києва скасував рішення СБУ про трирічну заборону на в'їзд Елджею (справжнє ім'я Олексій Узенюк).

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