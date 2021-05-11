Чи не слухалися руки і ноги. Як в київському метрополітені рятували чоловіка (фото)

У Києві 11 травня на станції метро "Почайна" чоловікові стало погано в поїзді метро. Співробітники станції метро викликали на місце "швидку допомогу", повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.

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Чоловік сів на лавочку, а потім ліг на неї, оскільки погано себе почував.

"Чоловіка забрали співробітники швидкої допомоги, щоб оглянути його і встановити його діагноз. І зрозуміти, що з ним сталося. Чоловік говорив, що його не слухаються руки і ноги. Скаржився на втому. Що з ним сталося, встановлять медики", – повідомили в Київському метрополітені.

На фото видно, що чоловік лежить на лавці в метро, а навколо нього зібралися небайдужі.

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