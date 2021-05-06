Нелюдська жорстокість: собаку зі зв'язаними лапами знайшли під Києвом (відео)

У Києво-Святошинському районі небайдужі громадяни знайшли собаку з пов'язаними лапами. Пес самотньо лежав в лісі, поки його не знайшли люди. Хто його там залишив поки невідомо.

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Відповідне відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Як з'ясувалося, НП сталася в селі Горенка.

"Пішли гуляти зі своїми підопічними собаками, яких у мене 12, у ліс між населеними пунктами Гостомель, Пуща-Водиця і Горенка. Гуляючи в лісі, ми знайшли собачку зі зв'язаними лапами. Коли бачиш таке в 21 столітті просто жах пробирає. Як хтось міг додуматися до такого?", – пишуть в Мережі.

Стало відомо, що автор ролика поки забрала собаку до себе, але "боїться, що подібне може повторюватися".

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"Якщо хтось бачив собаку або знає ми просимо дати хоч якусь інформацію", – просять на відео.

Раніше ми писали, що бійцівський собака розірвала чихуахуа в Києві та як покарають господаря.

Також нагадаємо, в Ірпені чоловік жорстоко побив бездомного собаку ногами, яка відбивалася від його ж пса.