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Нелегальний бізнес зі стеження за людьми. У Києві СБУ накрила підпільну "детективну агенцію" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 листопада, 17:07
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За свої "послуги" порушники брали оплату в іноземній валюті
У столиці СБУ виявила нелегальне "детективне агентство"
У столиці СБУ виявила нелегальне "детективне агентство" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві СБУ накрила "детективну агенцію", яка працювала незаконно. Вони стежили за громадянами України за допомогою спецтехніки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Агентство працювало більше двох років і надавало послуги як фізичним особам, так і представникам бізнесу.

"За заздалегідь обумовлену плату ділки робили повне досьє на бізнес-партнера чи "шпигували" за найнятими на роботу офісними працівниками. Співробітники СБУ задокументували непоодинокі факти надання учасниками групи послуг зі стеження за громадянами з використанням фото- та відеофіксації за допомогою спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

Співробітники нелегального підприємства стежили за людьми
Співробітники нелегального підприємства стежили за людьми / Фото: СБУ

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Як працювали зловмисники:

  • "документували" для "клієнтів" телефонні розмови абонентів мобільного зв'язку, маршрути пересування тих, кого "замовили";
  • обладнали приміщення та автомобілі спецзасобами прихованого аудіо- та відеоконтролю;
  • встановлювали місцезнаходження мобільних телефонів із використанням спецтехніки правоохоронних органів.

Користувалися зловмисники лише спецтехнікою
Користувалися зловмисники лише спецтехнікою / Фото: СБУ

Скільки коштували "послуги"

  • роздрук телефонної розмови – $400;
  • стеження за пересуванням особи – $200/годину;
  • обладнання офісу засобами стеження за персоналом – $1000.

Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому" після отримання ним $1350 та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.

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Стеження вели за бізнес-партнерами та офісними співробітниками
Стеження вели за бізнес-партнерами та офісними співробітниками / Фото: СБУ

Що вилучено

Під час обшуків виявили та вилучили:

  • засоби зв'язку, технічні пристрої для стеження та комплектуючі до них;
  • матеріали оперативно-розшукових справ, одержані протиправним шляхом;
  • комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі організатор "агентства" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів одержання інформації) Кримінального кодексу України.

Продовжуються слідчі дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників групи.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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