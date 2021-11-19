Нелегальний бізнес зі стеження за людьми. У Києві СБУ накрила підпільну "детективну агенцію" (фото)

У Києві СБУ накрила "детективну агенцію", яка працювала незаконно. Вони стежили за громадянами України за допомогою спецтехніки.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Агентство працювало більше двох років і надавало послуги як фізичним особам, так і представникам бізнесу.
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"За заздалегідь обумовлену плату ділки робили повне досьє на бізнес-партнера чи "шпигували" за найнятими на роботу офісними працівниками. Співробітники СБУ задокументували непоодинокі факти надання учасниками групи послуг зі стеження за громадянами з використанням фото- та відеофіксації за допомогою спецтехніки", – йдеться у повідомленні.
Як працювали зловмисники:
- "документували" для "клієнтів" телефонні розмови абонентів мобільного зв'язку, маршрути пересування тих, кого "замовили";
- обладнали приміщення та автомобілі спецзасобами прихованого аудіо- та відеоконтролю;
- встановлювали місцезнаходження мобільних телефонів із використанням спецтехніки правоохоронних органів.
Скільки коштували "послуги"
- роздрук телефонної розмови – $400;
- стеження за пересуванням особи – $200/годину;
- обладнання офісу засобами стеження за персоналом – $1000.
Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому" після отримання ним $1350 та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.
Що вилучено
Під час обшуків виявили та вилучили:
- засоби зв'язку, технічні пристрої для стеження та комплектуючі до них;
- матеріали оперативно-розшукових справ, одержані протиправним шляхом;
- комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Наразі організатор "агентства" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів одержання інформації) Кримінального кодексу України.
Продовжуються слідчі дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників групи.