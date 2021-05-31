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Неочікувано вибіг на дорогу: у Києві таксист збив маленького хлопчика (фото)

31 травня, 21:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Хлопчика госпіталізували до лікарні з тріщиною у ліктьовому суглобі – наразі з'ясовуються всі обставини аварії

У неділю, 31 травня, у Києві таксист не помітив на дорозі маленького хлопчика та збив його.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Аварія сталась на дублері проспекту Правди – таксист за кермом автомобіля Skodа травмував дитину. Хлопчик різко вибіг на дорогу, водій не встиг вчасно загальмувати та зіткнувся з малюком.

Потерпілого хлопчика забрали у лікарню із попереднім діагнозом – тріщина у ліктьовому суглобі.

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Наразі невідомо, чому маленька дитина перебувала сама та чому вибігла на дорогу просто під колеса автомобіля таксі.

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Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві правоохоронці затримали 27-річного водія, який збив 13-річного хлопчика. Дитина на самокаті перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. ЇЇ з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Також нагадаємо, у Львівській області легковик двічі переїхав чотирирічну дівчинку.

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