Неочікувано вибіг на дорогу: у Києві таксист збив маленького хлопчика (фото)

У неділю, 31 травня, у Києві таксист не помітив на дорозі маленького хлопчика та збив його.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Аварія сталась на дублері проспекту Правди – таксист за кермом автомобіля Skodа травмував дитину. Хлопчик різко вибіг на дорогу, водій не встиг вчасно загальмувати та зіткнувся з малюком.
Потерпілого хлопчика забрали у лікарню із попереднім діагнозом – тріщина у ліктьовому суглобі.
Наразі невідомо, чому маленька дитина перебувала сама та чому вибігла на дорогу просто під колеса автомобіля таксі.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві правоохоронці затримали 27-річного водія, який збив 13-річного хлопчика. Дитина на самокаті перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. ЇЇ з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.
Також нагадаємо, у Львівській області легковик двічі переїхав чотирирічну дівчинку.