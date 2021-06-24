Неіснуючі онлайн-кредити: СБУ розкрила масштабну схему в Києві (фото)

На людей оформляли вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали повернення

СБУ вилучила кошти у колекторів. Фото: прес-служба СБУ

У Києві СБУ викрила масштабний механізм вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколлекторів постраждало понад 60 тис. чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, вони оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" склав більше 1500%.

"У разі несплати грошей, зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою", – йдеться в повідомленні.

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Організатори угоди залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які дзвонили "боржникам" і психологічно тиснули на них.

Фото: прес-служба СБУ

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжних заходів.

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Раніше повідомлялося, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали майнить, а після крали криптовалюту у своїх клієнтів.