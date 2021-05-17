Неймовірна жорстокість в Києві. Кішку і кошенят викинули з вікна висотки

Шкуродерам за жорстоке поводження з тваринами загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі

На столичній Троєщині стався кричущий випадок. З вікна сьомого поверху викинули кішку і чотирьох кошенят. НП подія сталася в висотному будинку по вулиці Бальзака.

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Про це повідомляє в. о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталя Мазур

Від отриманих травм кішка і троє кошенят загинули на місці, четверте кошеня дивом вижило. Кошенятам було приблизно по 10 днів. Ще одне кошеня знайшли в квартирі під час проведення слідчих дій.

"Ми чекаємо результатів експертизи про причини загибелі кішки і кошенят, за результатами цього документа буде оголошено про підозру. В той момент, коли тварин викинули з вікна, в квартирі перебували двоє чоловіків. Один з них господар квартири. Поки у нас немає конкретного підозрюваного в жорстокій поведінці з тваринами. Всі обставини наразі з'ясовуються. В тому числі, чи причетні до цього правопорушення чоловіки чи тільки один з них", – розповіли "Сегодня" в поліції Києва.

Вирішується питання про повідомленні про підозру.

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За фактом жорстокого поводження з тваринами відкрито кримінальне провадження. Якщо провину зловмисника буде доведено, то йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" кажуть, що постараються максимально швидко зробити висновок про причини загибелі тварин.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області 65-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Він задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилася кішка і п'ятеро кошенят.