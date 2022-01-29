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Незаконна забудова? У Києві знову обгородили ділянку та вирізають дерева – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 18:17
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У столиці помітили, як невідомі огородили ділянку з деревами у Голосіївському районі та почали їх рубати
У Києві розпочали чергову забудову
У Києві розпочали чергову забудову / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочали ще одне незаконне будівництво. У Голосіївському районі на вулиці Жуковського, 5, робітники обгородили ділянку парканом та вирізають дерева.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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У Мережі уточнили, що паспорту об'єкту, щоби проводити там роботи, немає.

"Цього разу на Жуковського, 5. Паркан встановили, дерева вирізають, паспорту об'єкту немає. Класика", – написали у публікації.

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Чому заступнику Кличка вручили підозру через землю?

26 січня представники столичної прокуратури вручили підозру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику: чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Землю на Сирці раніше було виділено для РНБО під будівництво житлового комплексу. Але впродовж 10 років ніхто цією землею не скористався. Територія перетворилася на стихійне звалище сміття. Тому 2019 року земельну ділянку повернули в управління міста та облаштували сквер.

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