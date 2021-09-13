Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Ніколи не скаржився на здоров'я: подробиці загибелі хлопчика в таборі під Києвом

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна Анастасія Середа
13 вересня, 21:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У день трагедії Павло Теровец відчував себе добре, за ним спостерігали медики і вимірювали тиск і температуру – усі показники були в нормі
12-річний загиблий хлопчик жив з батьком. Колаж "Сьогодні"
12-річний загиблий хлопчик жив з батьком. Колаж "Сьогодні"

Персонал дитячого табору, де раптово помер 12-річний Павло Теровец, шокованиий подією, адже дитина здавалася цілком здоровою.

"Сьогодні" з'ясовували, що могло стати причиною смерті школяра.

Реклама

Читайте також:

Був життєрадісним і товариським

Сусіди хлопчика кажуть, що Павло був товариською і життєрадісною дитиною. У свої 12 школяр мав дорослі погляди на життя і був помічником батька з інвалідністю, який виховував його самостійно.

"Мама хлопчика тут у місті проживає, я спілкувалася вчора і сьогодні з мамою. У мами вже інша сім'я", – сказала сусідка померлого Наталія Богатнова.

Павло весь час жив з батьком, допомагав йому по господарству. Сусіди і знайомі кажуть: хоча сім'я була і малозабезпечена, але благополучна. Батько любив сина, вони разом підробляли торгівлею квітів.

Сусіди добре говорять про 12-річного Павла. Скріншот з відео

Як сталася трагедія

Реклама

З Кропивницького в оздоровчий табір під Києвом хлопчик приїхав на початку осені. Путівку сім'я отримала безкоштовно як малозабезпечена. За шість днів відпочинку Павло відчув слабкість, і його перевели в ізолятор. На здоров'я він ніколи не скаржився.

"Якщо дитина дійсно дуже серйозно хвора – його ніколи в житті не відпускали б самі, є санаторії для дітей з батьками", – зазначила мама товариша померлого Павла Наталя Лісоволенко.

Що кажуть про смерть Павла

У таборі смерть Павла Теровця шокувала весь персонал. У дитячий табір "Артек" зараз не пускають, там тривають слідчі дії.

Поза камерою люди кажуть: погано 12-річному Павлу стало ще 9 вересня, він перебував під постійним наглядом лікарів: йому вимірювали тиск і температуру і всі показники були в нормі.

Реклама

Директор табору зазначив – зовні не було ніяких ознак, які могли б викликати занепокоєння, тому і не відправили дитину до лікарні. Павло скаржився на слабкість, проте в день трагедії, за словами працівників табору, він відчував себе задовільно, малював і готувався до обіду.

"Всі необхідні дії були зроблені і лікарями, і швидкою допомогою так, як повинно робитися. Він звернувся, що якусь слабкість має, але тільки за результатами слідчих дій і рішення судмедексперта ми зможемо встановити причину ", – сказав директор дітячого центру Сергій Капустін.

У поліції ж "Сьогодні" розповіли – тривають слідчі дії, після розтину судмедексперти повинні сказати, чи мав школяр хронічні захворювання і що саме могло стати причиною смерті. Вже завтра, 14 серпня, Павла поховають у рідному Кропивницькому.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.68

Євро (€)

31.58

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти