Ніколи не скаржився на здоров'я: подробиці загибелі хлопчика в таборі під Києвом

У день трагедії Павло Теровец відчував себе добре, за ним спостерігали медики і вимірювали тиск і температуру – усі показники були в нормі

12-річний загиблий хлопчик жив з батьком. Колаж "Сьогодні"

Персонал дитячого табору, де раптово помер 12-річний Павло Теровец, шокованиий подією, адже дитина здавалася цілком здоровою.

"Сьогодні" з'ясовували, що могло стати причиною смерті школяра.

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Був життєрадісним і товариським

Сусіди хлопчика кажуть, що Павло був товариською і життєрадісною дитиною. У свої 12 школяр мав дорослі погляди на життя і був помічником батька з інвалідністю, який виховував його самостійно.

"Мама хлопчика тут у місті проживає, я спілкувалася вчора і сьогодні з мамою. У мами вже інша сім'я", – сказала сусідка померлого Наталія Богатнова.

Павло весь час жив з батьком, допомагав йому по господарству. Сусіди і знайомі кажуть: хоча сім'я була і малозабезпечена, але благополучна. Батько любив сина, вони разом підробляли торгівлею квітів.

Сусіди добре говорять про 12-річного Павла. Скріншот з відео

Як сталася трагедія

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З Кропивницького в оздоровчий табір під Києвом хлопчик приїхав на початку осені. Путівку сім'я отримала безкоштовно як малозабезпечена. За шість днів відпочинку Павло відчув слабкість, і його перевели в ізолятор. На здоров'я він ніколи не скаржився.

"Якщо дитина дійсно дуже серйозно хвора – його ніколи в житті не відпускали б самі, є санаторії для дітей з батьками", – зазначила мама товариша померлого Павла Наталя Лісоволенко.

Що кажуть про смерть Павла

У таборі смерть Павла Теровця шокувала весь персонал. У дитячий табір "Артек" зараз не пускають, там тривають слідчі дії.

Поза камерою люди кажуть: погано 12-річному Павлу стало ще 9 вересня, він перебував під постійним наглядом лікарів: йому вимірювали тиск і температуру і всі показники були в нормі.

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Директор табору зазначив – зовні не було ніяких ознак, які могли б викликати занепокоєння, тому і не відправили дитину до лікарні. Павло скаржився на слабкість, проте в день трагедії, за словами працівників табору, він відчував себе задовільно, малював і готувався до обіду.

"Всі необхідні дії були зроблені і лікарями, і швидкою допомогою так, як повинно робитися. Він звернувся, що якусь слабкість має, але тільки за результатами слідчих дій і рішення судмедексперта ми зможемо встановити причину ", – сказав директор дітячого центру Сергій Капустін.

У поліції ж "Сьогодні" розповіли – тривають слідчі дії, після розтину судмедексперти повинні сказати, чи мав школяр хронічні захворювання і що саме могло стати причиною смерті. Вже завтра, 14 серпня, Павла поховають у рідному Кропивницькому.