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Уночі палав один зі столичних ринків (фото)

6 лютого, 11:17

Ольга Литвин Ольга Литвин

Причину пожежі та збитки від неї експерти встановлюють

Стоп-кадр "Вартові Голосієва"

Стоп-кадр "Вартові Голосієва"

6 лютого вночі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу у Святошинському районі на території ринку, що на вул. Чорнобильській, 16/80.

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Про це повідомив Тelegram-канал "Київ Оперативний".

Від загоряння одноповерхового торгового павільйону розміром 3х4 кв. м полум'я швидко перекинулося на шість продуктових павільйонів загальною площею 300 кв. м.

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Пожежа знищила п'ять продуктових павільйонів і два пошкодила.

На місці пожежі працювали вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальники особового складу ГУ ДСНС України в м. Києві.

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Загиблих і травмованих немає. Причину пожежі та збитки від неї експерти встановлюють.

Учора горіла двоповерхова будівля в Шевченківському районі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблих під час пожежі в лікарні Запоріжжя. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для уникнення таких трагедій у майбутньому.

Дивіться в сюжеті – день жалоби за загиблими під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Тетяна Гаврилюк розповідає про тих, хто дивом уникнув смерті тієї жахливої ночі:

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Київ базар пожежа Святошинський район
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