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Вночі в Києві виявили 19 п'яних водіїв за кермом: двоє з них потрапили в ДТП

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 16:14
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За словами патрульних, такі випадки бувають не тільки вночі – сьогодні, наприклад, на вулиці Передовій
Патрульні затримали майже 20 п'яних за кермом за ніч. Фото: колаж "Сьогодні"
Патрульні затримали майже 20 п'яних за кермом за ніч. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві за нічну зміну патрульні виявили 19 водіїв з ознаками сп'яніння. Двоє з них потрапили в ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.

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"Бувають такі випадки і вдень. Сьогодні патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Передовій. Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини і зніс дорожні знаки", – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, Драгер показав – 2,86 проміле, що перевищує допустимий рівень більш ніж в 14 разів.

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Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані.

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