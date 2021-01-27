Вночі в Коцюбинському спалили авто екс-мера (фото, відео)

У Київській області в смт Коцюбинському вночі спалили автомобіль.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини пожежі, опитують свідків і очевидців.

Як пізніше з'ясувалося, автомобіль належав активістці, а також екс-голові смт Коцюбинське Ользі Матюшиній. Про це повідомила сама жінка на своїй сторінці в соцмережах.

"Позиція поліції – нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була", – написала активістка.

Реклама

За інформацією поліції, місце, де сталося загоряння авто, як і все селище, не обладнані камерами відеоспостереження, оскільки Коцюбинське не приєдналася до програми "Безпечна Київщина".

Небайдужі вже висловилися в Мережі з стосовно інциденту.

В тренді У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)

"В Коцюбинському Київської області місцеві вибори давно пройшли, але пристрасті ще тривають. Спалили авто активісці за збереження Біличанського лісу та колишній голові селищної ради Ользі Матюшиній. Це вже третя спалена машина депутата від демократичних сил в селищі. Так і живемо", – написав Олексій Метьолкін в Facebook.

Реклама

"Ось як у нас вчиняють з людьми, які просто хочуть навести порядок у своєму місті. Підпалили машину Ользі Матюшиній, яка раніше була мером Коцюбинського і боролась за збереження Біличанського лісу (його активно хочуть забудувати ірпінські забудовники, бо в Ірпені вже забудували усе)", – написала Любов Акуленко.

Як повідомлялося, в Києві підпалили машину доставки піци.

Також ми повідомляли, що в Харкові за ніч згоріли чотири автомобілі.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Героїв Дніпра на зупинці, де знаходиться кінцева станція відправлення транспорту на Вишгород, група невідомих в балаклавах підпалила кілька маршруток, кинувши в них вибухові речовини .

Дивіться сюжет – в Броварах спалили авто програми журналістських розслідувань "Схеми":

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама