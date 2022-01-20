Нова хвиля мінувань? У київській гімназії шукають вибухівку

На місці працюють кінологи та вибухотехніки

У столиці замінували навчальний заклад. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 20 січня, у Києві знову замінували навчальний заклад. Надійшло повідомлення про закладену вибухівку у гімназії №191.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Що відомо?

У поліції Києва нам підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування.

"Є повідомлення, що зранку в Києві заміновано низку об'єктів. Перевірка цих об'єктів триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки. Подробиць ми не розголошуємо. Ми не можемо поки що назвати кількість об'єктів та їх вид діяльності", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

У гімназії №191 імені Тичини нам підтвердили, що у них проводять перевірку вибухотехніки та кінологи.

"Дітей зранку відправили додому. Сьогодні на уроки вони вже не повернуться, оскільки в нас навчаються діти з різних районів міста", – повідомив представник гімназії.

Українські школи масово йдуть на дистанційку через "мінування"

У Миколаєві та Черкасах місцева влада вирішила перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами "мінування" навчальних закладів.

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У Миколаєві надійшли нові повідомлення про замінування всіх шкіл. У зв'язку з цим керівниками 4 навчальних закладів (ЗЗГО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання.

Водночас таку Заяву зробили й у Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Там рекомендували всім школам перейти на дистанційне навчання.

"Такі рекомендації пропонуються з огляду на те, що з 12 січня 2022 року щодня надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив в організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес", – йдеться у заяві.

Саме тому було прийнято рішення рекомендувати організувати у закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. Такий формат введено до наступних рекомендацій.

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Хвиля "мінувань" в Україні

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