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Ножем у живіт. У Києві жінка вбила свого зятя (фото)

2 березня, 15:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спочатку жінка всіляко заперечувала свою причетність до смерті чоловіка

Київські оперативники на проспекті Любомира Гузара затримали жінку, яка вбила 33-річного зятя і намагалася приховати це.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Між родичами виник конфлікт, і киянка вдарила чоловіка ножем у живіт. Під час надання медичної допомоги від отриманої травми потерпілий помер.

Після приїзду за вказаною адресою працівники поліції поспілкувалися з 29-річною дружиною померлого та його 49-річною тещею.

"Родичі потерпілого розповіли, що чоловік повернувся додому, де йому раптом стало погано. Для надання допомоги жінки викликали карету швидкої допомоги, однак після проведення реанімаційних дій лікарі констатували смерть потерпілого та виявили на його тілі ножове поранення живота", - говорить в. о. начальника Солом'янського управління поліції Юрій Лось.

Спочатку жінка всіляко заперечувала свою причетність до смерті, але потім зізналася, що під час конфлікту вдарила родича кухонним ножем у живіт.

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства.

Раніше ми писали, що у одеського головоріза, який обезголовив рідного батька і зарізав друга, були проблеми з наркотиками, за що його неодноразово звільняли з роботи.

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Київ вбивство теща поліція зять

Джерело: Сьогодні

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