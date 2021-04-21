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Обидві у лікарні: в Києві велосипедистка збила перехожу (відео)

21 квітня, 13:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Момент події потрапив на вуличні камери спостереження

У Києві велосипедистка збила пішохода. Постраждала жінка в цей час розмовляла по телефону.

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Жінка розмовляла з кур'єром, коли їй в спину на швидкості влетіла власниця двоколісного. Від сильного удару постраждала вилетіла на дорогу, вдарилася головою об асфальт і втратила свідомість.

Відео: Сьогодні

Обох госпіталізували. Інцидент потрапив на вуличні камери спостереження. Обставини події зараз з'ясовують слідчі.

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Раніше ми писали, що через локдаун в Києві велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.

Нагадаємо, в Запоріжжі маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі і загиблий.

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Київ ДТП швидка допомога велосипедистка збила

Джерело: Сьогодні

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