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Обіцяв роботу: в Києві зґвалтували 19-річну дівчину

21 квітня, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Раніше судимий чоловік запропонував дівчині допомогу в пошуку роботи

У Києві затримали уродженця Миколаївщини за підозрою в зґвалтуванні і пограбуванні киянки.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

У поліцію звернулася 19-річна місцева жителька, яка повідомила, що на вулиці Залізничній знайомий чоловік її зґвалтував і пограбував.

Напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу в пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував силу і зґвалтував, після чого забрав з її сумочки гроші, мобільний телефон і втік.

"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаївщини, 1989 року народження", – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Солом'янського управління поліції Василь Зварич.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування – за зґвалтування, грабіж. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Нікополі вбили відомого волонтера Анжелу Мончинську – вбили і зґвалтували.

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Київ поліція дівчина згвалтував пограбував поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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