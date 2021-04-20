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Обіцяв одружитися: в Києві шлюбний аферист привласнив 1,5 млн гривень

20 квітня, 13:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аферист встигав обдурити і родичів своїх жертв

У Києві шлюбного афериста, який обдурив потерпілих на 1,5 млн гривень, засудили до шести років в'язниці.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура .

35-річному чоловікові оголошено вирок за шахрайство в особливо великих розмірах і втечу з-під варти.

"Громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не став на шлях виправлення і продовжив здійснювати шахрайські дії", – пишуть у відомстві.

Так, протягом 2018 року, представляючись працівником Адміністрації Президента або акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав обдурити і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі і отримуючи на це гроші.

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Діями зловмисника потерпілим були завдані збитки на суму понад 1,5 млн гривень.

Чоловіка затримали в столиці в квітні 2018 року. А вже в червні 2018 року він здійснив втечу з-під варти, підкупивши конвоїра, проте незабаром був затриманий і повернений до СІЗО.

Раніше ми писали, що шлюбний аферист виманив у 20 жінок понад 150 тисяч доларів.

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Київ шахрайство шлюб прокуратура брачный аферист

Джерело: Сьогодні

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