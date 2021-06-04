Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Образився на відмову від поїздки. У Києві таксист забризкав балончиком і намагався збити пасажирку

4 червня, 10:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У столиці агресивний таксист почав грубіянити пасажирці, а потім забризкав її балончиком і зник

У Києві таксист вилаяв пасажирку нецензурними словами і забризкав балончиком. Жінка везла дитину в школу.

Реклама

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" в Facebook.

Чоловік обурювався, що пасажирка не вказала потребу в дитячому кріслі, а "на сукню грошей не пошкодувала". Після цього місцева жителька відмовилася їхати з водієм, але він вимагав оплату за помилковий виклик.

"Коли я поцікавилася, чому він дозволяє собі так поводитися при 6-річній дитині, у відповідь почула "скажи спасибі, що не дав тобі п**ди і не забризкав балончиком". Недовго думаючи після цієї фрази, водій вискочив із машини і все-таки забризкав мені обличчя (у цей час дитина стояла поряд зі мною!)", – пише постраждала.

Другий балончик чоловік застосував, коли вона викликала поліцію. Потім він сів в авто і почав рух.

Реклама

"Я подзвонила чоловіку, який був уже за хвилині від нас, він наздогнав водія і почав викликати поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли він зрозумів, що поліція приїде – почав рух авто на мене. У цей момент підійшла дівчина і почала кричати, що вона все бачила і поліції усе підтвердить. Я почала непритомніти, мене чоловік підхопив і забрав на тротуар. Водій цим скористався і моментально поїхав", – пише вона.

В тренді
"Всім пока, ми в Росію". Скандальна блогер з Києва заявила, що залишає країну (відео)
Блогер Марія Семенова зібралася їхати з України. Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa/

Дівчина вже звернулася в поліцію і службу підтримки оператора.

Нагадаємо, у Києві таксист збив маленького хлопчика.

Крім того, у Запоріжжі звинуватили в расизмі таксиста, який відмовився везти подружжя, бо чоловік темношкірий.

Також у Львові таксист побив пасажира, який голосно грюкнув дверима машини:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинець
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинецьНадзвичайні події
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)Надзвичайні події
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти