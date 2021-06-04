Образився на відмову від поїздки. У Києві таксист забризкав балончиком і намагався збити пасажирку

У столиці агресивний таксист почав грубіянити пасажирці, а потім забризкав її балончиком і зник

У Києві таксист вилаяв пасажирку нецензурними словами і забризкав балончиком. Жінка везла дитину в школу.

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Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" в Facebook.

Чоловік обурювався, що пасажирка не вказала потребу в дитячому кріслі, а "на сукню грошей не пошкодувала". Після цього місцева жителька відмовилася їхати з водієм, але він вимагав оплату за помилковий виклик.

"Коли я поцікавилася, чому він дозволяє собі так поводитися при 6-річній дитині, у відповідь почула "скажи спасибі, що не дав тобі п**ди і не забризкав балончиком". Недовго думаючи після цієї фрази, водій вискочив із машини і все-таки забризкав мені обличчя (у цей час дитина стояла поряд зі мною!)", – пише постраждала.

Другий балончик чоловік застосував, коли вона викликала поліцію. Потім він сів в авто і почав рух.

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"Я подзвонила чоловіку, який був уже за хвилині від нас, він наздогнав водія і почав викликати поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли він зрозумів, що поліція приїде – почав рух авто на мене. У цей момент підійшла дівчина і почала кричати, що вона все бачила і поліції усе підтвердить. Я почала непритомніти, мене чоловік підхопив і забрав на тротуар. Водій цим скористався і моментально поїхав", – пише вона.

Дівчина вже звернулася в поліцію і службу підтримки оператора.

Нагадаємо, у Києві таксист збив маленького хлопчика.

Крім того, у Запоріжжі звинуватили в расизмі таксиста, який відмовився везти подружжя, бо чоловік темношкірий.

Також у Львові таксист побив пасажира, який голосно грюкнув дверима машини: