Образився на персонал. У Києві чоловік "замінував" ресторан

Перед цим хуліган напідпитку чіплявся до інших відвідувачів закладу

Адміністратори вивели клієнта із закладу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік, якого вигнали з розважального закладу, образився і повідомив про "замінування". Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Так, за інформацією правоохоронців, "мінером" виявився 46-річний житель столиці.

Сам зловмисник заявив, що образився на персонал, який не пускав його в приміщення. Як виявилося, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чіплявся до інших відвідувачів і заважав персоналу працювати – саме тому адміністратори вивели клієнта із закладу.

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Також наголошується, що під час перевірки приміщення та прилеглої території правоохоронці не виявили жодних небезпечних і підозрілих предметів.

Особистість "мінера" правоохоронці встановили протягом години. Його вже затримали і почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України.

Тепер йому загрожує до шести років тюремного ув'язнення.

Часта практика

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В цілому по Україні, на жаль, практика помилкового мінування громадських закладів вельми поширена.