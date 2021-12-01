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Образився на працівника заправки. Киянин заради помсти підняв на ноги всі спецслужби

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 грудня, 13:30
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Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і таким чином вирішив помститися їм
У столиці спіймали "мінера"
У столиці спіймали "мінера" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали чоловіка, який "замінував" АЗС у Подільському районі столиці. Таким чином він вирішив помститися працівникам автозаправної станції через конфлікт, що виник між ними.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook .

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Що сталося

До столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Однак якихось небезпечних речовин копи не виявили.

"Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та згодом встановили особу підозрюваного. Аби уникнути відповідальності за свої дії, фігурант здав свій мобільний телефон у ломбард та переховувався в іншому районі Києва, де ми його і затримали. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися", – розповів начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Дениса Сілочі.

Порушника затримала поліція – він переховувався
Порушника затримала поліція – він переховувався / Фото: Нацполиция

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Чоловіку повідомили про підозру

40-річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилося, що чоловік уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за помилкові виклики спеціальних служб.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Найближчим часом суд вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу", – додають у поліції.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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