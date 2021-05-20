Облили окропом та викрали авто: в Києві знайомі побили і обікрали чоловіка (фото)

Викрадене авто
У Києві двоє чоловіків побили та обікрали свого знайомого, а потім ще й втекли на його авто.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Правоохоронці з’ясували, що один із чоловіків запросив киянина у гості, однак, опинившись у помешканні, знайомий разом зі своїм товаришем почали конфліктувати з гостем та вилили йому на обличчя склянку окропу. Після цього нападники побили 37–річного чоловіка, відібрали сумку з особистими речами та втекли на його автомобілі", – йдеться в повідомленні.
На Лобановського чоловіка облили окропом
Правоохоронці, під час пошуку зловмисників встановили, що втікачі змінили номерні знаки на викраденій автівці і покинули столицю.
Нападників розшукали та затримали на території Сумської області. Ними виявились 26-річний киянин та 39-річний уродженець Сумської області. Останній вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу і перебуває у розшуку за незаконний обіг наркотиків. Вони перебувають під вартою.
В трендіКолонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Двоє чоловіків побили свого знайомого
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку – вкрав її особисті речі, а потім ще й поранив.