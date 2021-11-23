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"Обміняли" валюту: шахраї обдурили киянина на 29 тисяч доларів (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 листопада, 12:56
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Спільники працювали вдвох – вони заздалегідь орендували приміщення, де облаштували фіктивний пункт
У столиці працював фіктивний пункт прийому валют
У столиці працював фіктивний пункт прийому валют / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали двох чоловік, які створили псевдопункт обміну валют. Вони вкрали у киянина 29 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Facebook.

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Порушники заздалегідь орендували приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют та розмістили оголошення в інтернеті з вигідним курсом.

Злочинці організували фіктивний обмінний пункт
Злочинці організували фіктивний обмінний пункт / Фото: Нацполиция

"Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 000 доларів США, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події", – розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

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Що їм загрожує

Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сумку з грошима та інші речові докази. 32-річного уродженця АР Крим та 31-річного уродженця Запорізької області слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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