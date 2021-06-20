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Утворилися провали і змило асфальт. У Києві прорвало трубу (відео)

20 червня 2021 15:15

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У довколишніх будинках відключили водопостачання, а рух транспорту на місці НП перекрито

На знімку місце події. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку місце події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю, 20 червня, всю вулицю затопило водою. В аварійній диспетчерській "Київводоканалу" сайту "Сьогодні" підтвердили, що на Дарницькому бульварі стався прорив водопроводу.

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Прорвало трубу діаметром 500 міліметрів і це сталося на проїжджій частині.

Рух транспорту тут буде обмежено.

"На місце виїхала аварійна бригада. Вони повинні перекрити воду. Деякі будинки в районі вже відключені від водопостачання. Аварія серйозна – прорвало трубу діаметром 500 міліметрів. Після того, як буде проведено розриття, робочі мінятимуть пошкоджену ділянку труби", – повідомили в "Київводоканалі".

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Раніше ми писали, що в Києві на Деміївській біля бібліотеки ім. Вернадського прорвало трубопровід.

Також під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

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