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Навчали манерам? У Києві кур'єри Glovo напали на водія посеред дороги (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 12:37
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Вони відчинили двері машини і почали бити водія
Міні-сутичка через дорожній конфлікт відбулася на Вернадського.
Міні-сутичка через дорожній конфлікт відбулася на Вернадського. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на бульварі Академіка Вернадського стався конфлікт між кур'єрами Glovo та водієм, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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На відео видно, що два кур'єри кинули свої мопеди та побігли до автомобіля. Потім відчинили двері і почали штовхати водія просто в машині.

"Міні-сутичка через дорожній конфлікт відбулася на Вернадського. Тут два кур'єри Glovo навчали манерам водія автомобіля. На щастя, все закінчилося більш-менш", – йдеться у підписі до відео.

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Водіїв Glovo не люблять на київських дорогах

Користувачі соцмереж стверджують, що "підрізати потік – це взагалі в порядку речей". Також кур'єри на мопедах часто роблять маневри, які можуть спровокувати аварію на дорозі.

"Вас 99% їздять між рядами, відламують дзеркала, дряпають машини та звалюють. У вас майже у всіх навіть прав немає і номерів на ваших мопедах, вас взагалі на дорозі не повинно бути!", – стверджує один із користувачів соцмереж у коментарях.

До речі, там захищають водія автомобіля, не вірячи, що він порушив правил дорожнього руху. Дехто стверджує, що просто він "заважав пацанам працювати та заробляти на життя".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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