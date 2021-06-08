Обшук рейсу Київ-Тбілісі: в аеропорту розповіли подробиці

В "Борисполі" діяли виключно за протоколом – звідки надійшло повідомленні, не говорять

Обшук рейсу з Грузії в Борисполі. Фото: Страна

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прокоментували ситуацію з мінуванням літака. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", всіх пасажирів із літака евакуювали.

"До нас надійшла інформація про закладену вибухівку на борту літака Тбілісі-Київ. Була проведена евакуація пасажирів із борту літака. Згідно з протоколом провели всі перевірки літака. Небезпечних предметів на борту літака і у пасажирів не виявлено. Аеропорт продовжує роботу в штатному режимі", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Там зазначають, що стався виключно огляд пасажирів і нікого з них не затримували і не заарештовували.

"Є певний протокол дій в таких ситуаціях, і пасажири і літак оглядалися за його вимогами", – додають в аеропорту.

Там не можуть сказати, як саме надійшло повідомлення про вибухівку на борту цього літака.

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У поліції Київської області сайту "Сьогодні" також повідомили, що перевірка літака проведена.

"Перевірка завершена. Вибухонебезпечних предметів на борту літака не виявлено. Нікого з пасажирів ми не затримували", – повідомили нам у поліції Київської області.

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Там додають, що на цей момент встановлюють деталі НП, а також хто саме і як повідомив про вибухівку на борту літака Тбілісі-Київ.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавія".

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком підняв питання затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги. При цьому Кремль приймає до уваги те, що у Сапеги "є вид на проживання в Білорусі".