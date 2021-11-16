Вогонь відкрили з авто: у Києві біля суду сталася стрілянина

У вівторок, 16 листопада, у Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Поранено в ногу та госпіталізовано чоловіка.
Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник управління Служби судової охорони у Києві та Київській області Микола Жукович.
Деталі НП
Як стало відомо, співробітники, які охороняли суд, після почутого вибігли на вулицю та надали постраждалому першу медичну допомогу, викликали швидку і поліцію.
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Як ми з'ясували, за неофіційною інформацією, у чоловіка стріляли з авто, що проїжджало.
"Схоже, що стріляли із травматичної зброї", – кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини:
- 7 липня у Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейські.
- А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.