Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Вогонь відкрили з авто: у Києві біля суду сталася стрілянина

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
16 листопада, 13:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місце викликали швидку та поліцію. Крім того, є постраждалий, якому одразу ж надали першу медичну допомогу
У Києві сталася стрілянина. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сталася стрілянина. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 16 листопада, у Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Поранено в ногу та госпіталізовано чоловіка.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник управління Служби судової охорони у Києві та Київській області Микола Жукович.

Реклама

Деталі НП

Як стало відомо, співробітники, які охороняли суд, після почутого вибігли на вулицю та надали постраждалому першу медичну допомогу, викликали швидку і поліцію.

Як ми з'ясували, за неофіційною інформацією, у чоловіка стріляли з авто, що проїжджало.

"Схоже, що стріляли із травматичної зброї", – кажуть правоохоронці.

У Києві стріляли у чоловіка. Фото: Facebook/Вадим Володарський
У Києві стріляли у чоловіка. Фото: Facebook/Вадим Володарський

Реклама

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 760

захворіло за тиждень в Києві

+3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 листопада 1991. У Львові відбулась перша в Україні міжнародна наукова конференція, присвячена проблемам українізації комп’ютерів...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти