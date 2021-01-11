Пограбували піжоні. Зі скульптури в Києві зрізали краватку (фото)

Відпиляти краватку можна було тільки спеціальною пилкою або болгаркою

У столичному парку "Позняки" вандали поглумилися над арт-об'єктом, присвяченим київським стилягам-модникам. Журналісти "Сьогодні" помітили, що у "піжону" відпиляли частину його жовтої краватки.

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Варто зазначити, що краватка, як і весь пам'ятник, зроблена з металу. Скулптура одночасно служить підпорою для дерева. Відпиляти краватку можна було тільки спеціальною пилкою або болгаркою, для цього витратили чимало часу.

Ще в травні минулого року "Піжон" був з цілою краваткою.

/ Фото: Сьогодні

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Хто міг зазіхнути на шматок металу, та ще й у людному місці – невідомо. Камер спостереження у парку немає, а висвітлювати алеї почали тільки недавно.

У КП СЗН Дарницького району нам повідомили, що не помітили зникнення краватки на пам'ятнику до нашого дзвінка.

"Піжон" дійсно постраждав від вандалів – спиляли половину краватки. Будемо його відновлювати. У нас працює майстер-коваль, який створив "піжона". Він придумає, як можна замінити краватку. Наші співробітники вже кілька разів відмивали пам'ятник від написів фарбою", – розповіли сайту"Сьогодні"у КП СЗН Дарницького району.

Нагадаємо, скульптуру з металу встановили в парку "Позняки" у квітні 2019 року. Незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.

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