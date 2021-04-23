Пограбування століття: в Київській області банда злочинців вкрала діамант за 400 тисяч доларів

У Київській області повідомили про підозру учасникам розбійної банди, які викрали діамант, вартістю 400 тис. доларів.
Про це повідомляє прес служба Нацполіціі Києва в Facebook.
Потерпілий на прохання товариша іноземця домовився про продаж дорогоцінного діаманта на території України, зустрівся в Києві з особами, які повинні були дати оцінку і збути камінь, після чого відправився на Обухівщину.
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По дорозі на чоловіків напали четверо людей в балаклавах зі зброєю, вкрали коштовності, а постраждалих залишили на дорозі.
Вдалося затримати організатора банди і одного з активних учасників – жителів Києва і Хмельницької області.
"Правоохоронці вилучили автівки "Skoda" та "Mazda", якими пересувались зловмисники, а також авто "Toyota", яке використовувалось ними для розвідки. 20 квітня поліція Київщини спільно з колегами зі Львова встановила та затримали ще двох зловмисників – 26-ти та 23-річного мешканців столиці. Фігурантів викрили на орендованій квартирі, де лиходії переховувались", – йдеться в повідомленні.
За місцем проживання фігурантів вилучили вибуховий пристрій і більше одного кілограма вибухівки – пластиду.
Зараз зловмисникам повідомили про підозру – за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, бандитизм і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – вирок від десяти до п'ятнадцяти років.
Раніше ми повідомляли, що в Києві обікрали авто в.о. керівника антикорупційної прокуратури.
Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.
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