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Пограбування століття: в Київській області банда злочинців вкрала діамант за 400 тисяч доларів

23 квітня, 16:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поліція також вилучила у фігурантів вибуховий пристрій і більше одного кілограма вибухівки

У Київській області повідомили про підозру учасникам розбійної банди, які викрали діамант, вартістю 400 тис. доларів.

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Про це повідомляє прес служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Потерпілий на прохання товариша іноземця домовився про продаж дорогоцінного діаманта на території України, зустрівся в Києві з особами, які повинні були дати оцінку і збути камінь, після чого відправився на Обухівщину.

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По дорозі на чоловіків напали четверо людей в балаклавах зі зброєю, вкрали коштовності, а постраждалих залишили на дорозі.

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Вдалося затримати організатора банди і одного з активних учасників – жителів Києва і Хмельницької області.

"Правоохоронці вилучили автівки "Skoda" та "Mazda", якими пересувались зловмисники, а також авто "Toyota", яке використовувалось ними для розвідки. 20 квітня поліція Київщини спільно з колегами зі Львова встановила та затримали ще двох зловмисників – 26-ти та 23-річного мешканців столиці. Фігурантів викрили на орендованій квартирі, де лиходії переховувались", – йдеться в повідомленні.

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За місцем проживання фігурантів вилучили вибуховий пристрій і більше одного кілограма вибухівки – пластиду.

Зараз зловмисникам повідомили про підозру – за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, бандитизм і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – вирок від десяти до п'ятнадцяти років.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві обікрали авто в.о. керівника антикорупційної прокуратури.

Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.

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Київ пограбування діамант поліція поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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