Чинив опір при затриманні в київському метро: чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці

Вчора пізно ввечері в київському метро стався інцидент на станції "Шулявська". Чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в метрополітен і намагався пройти по непрацюючому ескалатору.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Працівниця поліції зробила зауваження порушнику, а у відповідь він чинив опір при затриманні.

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"Чоловік відреагував агресивно на зауваження поліцейської, зірвав з її форменого одягу боді камеру, чинив опір при затриманні та завдав їй тілесні ушкодження. Незважаючи на це, працівниця поліції не розгубилась, почала переслідувати зловмисника та викликала на допомогу додатковий наряд. Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на станції метро "Хрещатик". Ним виявився киянин 1979 року народження", – говорить начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов.

За даним фактом слідчими управлінням поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі.

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