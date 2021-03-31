Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Чинив опір при затриманні в київському метро: чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці

31 березня, 19:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

П'яний чоловік хотів пройти по непрацюючому ескалатору

Вчора пізно ввечері в київському метро стався інцидент на станції "Шулявська". Чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в метрополітен і намагався пройти по непрацюючому ескалатору.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Працівниця поліції зробила зауваження порушнику, а у відповідь він чинив опір при затриманні.

Реклама

"Чоловік відреагував агресивно на зауваження поліцейської, зірвав з її форменого одягу боді камеру, чинив опір при затриманні та завдав їй тілесні ушкодження. Незважаючи на це, працівниця поліції не розгубилась, почала переслідувати зловмисника та викликала на допомогу додатковий наряд. Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на станції метро "Хрещатик". Ним виявився киянин 1979 року народження", – говорить начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов.

В тренді
Скандальна заява Кличка – мер звинуватив МОЗ та УЗ в небажанні виділяти COVID-ліжка

За даним фактом слідчими управлінням поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро поліція опір підземка

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відео
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відеоНадзвичайні події
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобуд
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобудНадзвичайні події
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)Надзвичайні події
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)Надзвичайні події
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховик
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховикНадзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти