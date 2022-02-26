Окупанти обстріляли Бородянку. Яке нині на вигляд селище (відео)

У Мережі опублікували відео, на якому показали наслідки обстрілів у Бородянці Київської області. Через російських окупантів загинуло три особи.
Про це повідомили у telegram-каналі "Типова Україна".
На опублікованому відео можна побачити, що снаряди потрапили у житловий будинок. Тепер там видно лише руйнування.
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Що сталося?
У селищі Бородянка Київської області 26 лютого російські окупанти випустили снаряд у житловий будинок. Внаслідок цього загинули три особи.
О 13:40 у смт Бородянка внаслідок влучення снаряда у житловий будинок виникла пожежа.
О 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок влучення снаряда загинули три особи. Можливо, під завалами перебувають ще три особи.
Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв'язку з обстрілами.
За інформацією новин "Сьогодні", у зруйнованому будинку було шестеро осіб. Усього загинуло 200 осіб.
Ситуація в Україні 26 лютого
На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.
Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.
Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").