Окупанти обстріляли Бородянку. Яке нині на вигляд селище (відео)

За інформацією новин "Сьогодні", у зруйнованому будинку було шестеро осіб

Бородянку під Києвом обстріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому показали наслідки обстрілів у Бородянці Київської області. Через російських окупантів загинуло три особи.

Про це повідомили у telegram-каналі "Типова Україна".

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На опублікованому відео можна побачити, що снаряди потрапили у житловий будинок. Тепер там видно лише руйнування.

Що сталося?

У селищі Бородянка Київської області 26 лютого російські окупанти випустили снаряд у житловий будинок. Внаслідок цього загинули три особи.

О 13:40 у смт Бородянка внаслідок влучення снаряда у житловий будинок виникла пожежа.

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