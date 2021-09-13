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Небезпечні маневри на дорозі. У Києві водій таксі дивом не влаштував ДТП (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 18:07
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Водій їхав зигзагами, машина виляла з боку в бік – сусідні авто намагалися обережно його об'їхати
Водій таксі влаштував "танці" на дорозі
Водій таксі влаштував "танці" на дорозі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відбувся інцидент на дорозі. Пасажири сусіднього автомобіля зняли на камеру неадекватні маневри водія служби таксі Bolt.

Ролик опублікувала Magnolia TV в Telegram.

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"Чого тільки не побачиш на столичних дорогах", – написали в Мережі.

Там видно номери. В патрульній поліції Києва обіцяють перевірити водія.

"Останній раз водія на авто з такими номерними знаками притягували до відповідальності 30 серпня цього року", – говорять в поліції "Сьогодні".

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Патрульні додають, що з'ясовують, коли було знято відео. Там не виключають, що воно від 30 серпня, але тільки зараз його виклали в Мережу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні теж досить часто відбуваються ДТП. Найпоширеніші причини це:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

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Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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