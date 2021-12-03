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Небезпечний фастфуд: у Києві овочі для шаурми помітили прямо на асфальті (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 грудня, 10:32
В закладинки
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Отруєння вуличною їжею досить часте явище, особливо серед студентів
На Дорогожичах капусту для фастфуду зберігають у неналежних умовах
На Дорогожичах капусту для фастфуду зберігають у неналежних умовах / Фото: Колаж: Сьогодні

Киян обурило фото, опубліковане в Мережі. На Дорогожичах капусту шаурми зберігають прямо на голому асфальті.

Про це повідомляє місцева мешканка Вікторія Норенко у Facebook.

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На знімках, які опублікувала жінка, видно, що поруч із МАФом прямо на землі лежать два мішки з капустою.

Капуста лежить прямо на асфальті
Капуста лежить прямо на асфальті / Фото: Facebook

Швидше за все, овочі потім використовують для приготування шаурми.

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Такі МАФи досить популярні, особливо у студентів
Такі МАФи досить популярні, особливо у студентів / Фото: Facebook

Небезпечний фастфуд

Отруєння вуличною їжею є досить частим явищем. В Івано-Франківську трапеза у місцевому барі закінчилася для студентів медичного університету. Семеро іноземців госпіталізували з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція", повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в регіоні.

А ось у Харкові на лотку із шаурмою перехожі помітили величезного щура, який ласував м'ясом. Харків'яни припустили, що, судячи з упевненої поведінки гризуна, таке перекушування він влаштовує не вперше. Варто зазначити, що популярний заклад розташований у людному місці – біля станції метро "Студентська".

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Що таке сальмонельоз?

Підхопити небезпечну інфекцію можна, якщо купувати їжу в "сумнівних забігайлівках".

Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели. Хвороба передається переважно харчовим шляхом як результат неправильної обробки та зберігання продуктів чи готових страв.

Щоб уникнути зараження, необхідно дотримуватися основні правила:

  • всі м'ясні страви та яйця піддавати необхідної термічній обробці,
  • не можна використовувати ті ж дошки для обробки сирих та готових продуктів,
  • не можна готувати їжу на багато днів (страви, що зберігалися після приготування в теплому приміщенні (без охолодження), перед вживанням необхідно прокип'ятити або підсмажити),
  • не варто допускати дотику хлібобулочних виробів з немитими овочами та фруктами.

При порушенні роботи кишківника, нудота, блювання, навіть без підвищення температури, слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування неприпустиме.

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