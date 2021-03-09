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Небезпечний квест: у центрі Києва дівчина застрягла в нашийнику (фото)

9 березня, 14:13

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Рятувальники відкрили замок на нашийнику за допомогою спецобладнання

Вчора співробітники Київської аварійно-рятувальної служби виїжджали на незвичайний виклик. Виявилося, під час квесту на дівчину наділи нашийник, а коли вирішили зняти, з'ясувалося, що замок зламався. Довелося викликати рятувальників.

"Так, такий виклик у нас був. Наші співробітники виїжджали за адресою вулиця Хрещатик, 15. Рятувальники не уточнювали вік дівчини. Він нам був не потрібен. Вони впоралися із завданням за тридцять секунд, швидко відкривши замок на нашийнику за допомогою спеціального обладнання", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київській службі порятунку.

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Там додають, що не знають, чи зважилася дівчина пройти квест до кінця.

Також не змогли пояснити, на яку тематику він був.

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Раніше ми писали, що в Києві рятувальники дістали підлітка з яру. На території Ботанічного саду ім. Гришка з дерева в яр схилом близько 60 метрів упав хлопець 2004 року народження.

Також нагадаємо, на українському гірськолижному курорті Драгобрат стався інцидент – під час руху від крісел підіймача відірвалася деталь, і разом з нею вниз упало двоє людей.

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Київ рятувальники квест гра дівчина нашийник КАРС

Джерело: Сьогодні

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