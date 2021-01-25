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Небезпечний лід: рятувальники зняли з крижини в Києві 12-річного хлопчика

25 січня, 13:49

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Діти не реагують навіть на зауваження дорослих і ходять по тонкій кризі

Незважаючи на різке потепління, кияни продовжують ризикувати життям і виходять на тонкий лід, який залишається на столичних водоймах. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вчора на озері в парку Позняки на льоду були помічені чотири підлітки, які займалися риболовлею і буром пробивали на тонкому льоду лунки.

"Підлітки забралися мало не на середину водойми і бурили в льоду лунки. Від цієї картинки в жилах застигала кров ... На зауваження дорослих, діти абсолютно не реагували. А коли їх знімали на телефон, вони у відповідь вони лише фотографували перехожих", – розповідає місцева жителька Ольга.

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У департаменті муніципальної безпеки КМДА попереджають, що подібні прогулянки небезпечні для життя.

Там закликають батьків ретельніше стежити за дозвіллям своїх дітей і попереджати їх про небезпеку тонкого льоду.

"Тільки вчора ми проводили рятувальну операцію з порятунку 12-річного хлопчика, який дрейфував на крижині в районі затоки Собаче гирло, на столичній Оболоні. Хлопчик сам не міг зійти з крижини. Допомогли рятувальники, які зняли його з небезпечного льоду. Такі прогулянки зараз дуже небезпечні для життя у зв'язку з потеплінням", – попереджають в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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Раніше ми писали, що в Черкаській області під лід провалилися двоє дорослих і дитина.

Також нагадаємо, в Запорізькій області під лід провалилися діти . В результаті інциденту загинули 3 дитини.

Крім того, в Житомирській області врятували людей, які опинилися на крижаному острові . Двоє чоловіків і жінка виявилися в пастці. Розбита тенденція лід відрізав їм шлях до землі.

Відео: Сьогодні

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Київ лід рятувальники хлопчик крижина

Джерело: Сьогодні

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