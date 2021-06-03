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Небезпечний вірус: киян попереджають про спам від нібито патрульної поліції

3 червня, 17:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спам-розсилка приходить від імені нібито начальника Департаменту патрульної поліції

Шахраї від імені патрульної поліції розсилають електронні листи з вірусом. Фото: izvestia.kiev.ua

Шахраї від імені патрульної поліції розсилають електронні листи з вірусом. Фото: izvestia.kiev.ua

Патрульна поліція попередила про небезпечний спам-розсилку від імені нібито начальника Департаменту патрульної поліції. Така розсилка небезпечна, так як відкриваючи листи, відбувається завантаження вірусу, який заражає комп'ютер.

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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

"Друзі, важлива інформація! Повідомляємо про небезпечну спам-розсилку. Сьогодні різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ", – пишуть у повідомленні.

Так, нібито з електронної пошти управління патрульної поліції в Києві різним державним органам і приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: "на вас заведено кримінальну справу, терміново надайте інформацію, в іншому випадку вам буде виписаний штраф".

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"Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників", – йдеться в повідомленні відомства.

Також електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи і т.п.) можуть надходити і нібито від інших держустанов.

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Така розсилка небезпечна, так як листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

У поліції просять дотримуватися наступних запобіжних заходів:

  • дотримуйтесь інтернет-гігієни і у жодному разі не відкривайте будь-які запаролені архіви і файли, що надходять на вашу електронну пошту;
  • стежте за встановленим і оновленим антивірусним програмним забезпеченням;
  • звертайте увагу на електронну адресу відправника листа і перевіряйте його достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.

Раніше ми писали, що українців хочуть штрафувати за розсилку спаму.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Рада змінила Регламент і вирішила проблему "поправочного спаму". Прийнятий законопроєкт вирішує проблему великої кількості поправок, які на місяці можуть затягнути роботу парламенту.

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