Під Києвом зі шкіл масово евакуювали дітей – шукають вибухівку

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування кількох шкіл, а також ТРЦ

Невідомі знову "замінували" школи.

У Броварах замінували частину шкіл. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні" у поліції Київської області, надійшло повідомлення про мінування навчальних закладів.

"На даний момент кінологи та вибухотехніки проводять перевірку в навчальних закладах Броварів. Йдеться про понад 5 шкіл, фахівці перевіряють приміщення за вказаними адресами. На час перевірок дітей евакуювали з приміщень", – повідомили в поліції Київської області.

Також у повідомленні аноніма згадувалося про замінування ТЦ у Броварах. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.

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Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань надходить від школярів та студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які курують ФСБ.

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Лише за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло понад 340 повідомлень про мінування. Тоді як протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень.

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"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо це усвідомлювати", – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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