Зброя і підроблені документи. У Києві викрили схему нелегальної міграції іноземців

Також чоловіки займалися підробкою і продажем фальшивих іноземних валют

Серед іноземців були вихідці з країн Азії / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичні правоохоронці заблокували схему нелегальної міграції іноземців через кордон України. Вартість цієї послуги становила близько 3 тисяч доларів США.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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32-річний чоловік родом з Одеської області разом зі спільниками за допомогою фальшивих паспортів незаконно переправляв нелегалів в країни Європейського союзу. Також чоловіки займалися підробкою і продажем фальшивих іноземних валют.

У фігурантів вилучено зброю / Фото: Нацполиция

"Спільники виготовляли підроблені паспорти громадян країн Європи та України, а також водійські посвідчення тощо. Вартість пакету необхідних документів складала близько 3 тисяч доларів США, а угоди з клієнтами укладалися на території столиці. У подальшому нелегальні мігранти з фальшивими документами, діючи за вказівками зловмисників, перетинали кордон України через пункт пропуску Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. За оперативними даними, серед іноземців були вихідці з країн Азії", – йдеться в повідомленні.

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Що виявили

Копи вилучили підроблені посвідчення співробітників Інтерполу, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії, документи на запрошення іноземців та гроші в іноземній валюті.

Крім того, працівники поліції вилучили понад 30 набоїв різного калібру, стартовий пістолет і кастет, а також предмет, схожий на гранату РГД-5. Речові докази відправили на експертизу.

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Слідчі почали кримінальні виробництва. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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