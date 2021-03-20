"Зброю наставили": прихильник Стерненко розповів про спробу прорватися в ОП (відео)

У Києві під будівлею Офісу президента на Банковій завершилася акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка, під час якої його прихильники розмалювали стіни будівлі і навіть розбили скло у дверях. Один із протестувальників пояснив, чому вони не прорвалися всередину.

Реклама

Як розповів кореспонденту сайту "Сьогодні" хлопець з дивним написом на спині "СБУ Син Божий", прихильники Стерненка просто хотіли відкрити двері і "зайти поговорити", але на них нібито наставили зброю силовики, що охороняють будівлю.

"Щоб потім не ламати (двері. – Ред.) просто хотіли відкрити двері і поговорити з ними... Зброю наставили", – розповів протестувальник.

Двері пробували відчинити, дотягнувшись до клямок, на які вони були зачинені, через розбиті шибки, але це зробити не вдалося.

Реклама

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш!" була присвячена дню народження Сергія Стерненка – 20 березня йому виповнилося 26 років. Крім балончиків із фарбою протестувальники використовували також піротехніку – фаєри, петарди, димові шашки – а завершили акцію салютом.

Ми також повідомляли, що прихильники Стерненка сьогодні збиралися і під будівлею СІЗО в Одесі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама