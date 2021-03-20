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"Зброю наставили": прихильник Стерненко розповів про спробу прорватися в ОП (відео)

20 березня, 23:05

Ігор Сєров , Юлія Безпечна

Протестувальники намагалися відкрити клямки через розбите скло дверей

У Києві під будівлею Офісу президента на Банковій завершилася акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка, під час якої його прихильники розмалювали стіни будівлі і навіть розбили скло у дверях. Один із протестувальників пояснив, чому вони не прорвалися всередину.

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Як розповів кореспонденту сайту "Сьогодні" хлопець з дивним написом на спині "СБУ Син Божий", прихильники Стерненка просто хотіли відкрити двері і "зайти поговорити", але на них нібито наставили зброю силовики, що охороняють будівлю.

"Щоб потім не ламати (двері. – Ред.) просто хотіли відкрити двері і поговорити з ними... Зброю наставили", – розповів протестувальник.

Двері пробували відчинити, дотягнувшись до клямок, на які вони були зачинені, через розбиті шибки, але це зробити не вдалося.

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"Зброю наставили": прихильник Стерненко розповів про спробу прорватися в ОП (відео)

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш!" була присвячена дню народження Сергія Стерненка – 20 березня йому виповнилося 26 років. Крім балончиків із фарбою протестувальники використовували також піротехніку – фаєри, петарди, димові шашки – а завершили акцію салютом.

Ми також повідомляли, що прихильники Стерненка сьогодні збиралися і під будівлею СІЗО в Одесі.

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зброя протести стерненко двері Офіс президента
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