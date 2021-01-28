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Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверху

28 січня, 16:09

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги

У селі Чайки сталася страшна трагедія: десятирічний хлопчик впав з балкона 15-го поверху. Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області, на місце страшного НП виїхали співробітники поліції.

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Все сталося на вулиці Лобановського, 19 в селі Чайки. За словами очевидців, на балконі залишився рюкзак дитини, взуття та верхній одяг.

"Дитина, на жаль, померла до приїзду швидкої допомоги. Її викликали очевидці трагедії. Зараз на місце виїхали співробітники поліції, які будуть з'ясовувати всі обставини і причину трагедії. Також будуть допитані ймовірні очевидці трагедії", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Там зазначають, що будуть шукати батьків дитини. На цей момент, вони ще не знають, що їх сина вже немає.

Раніше ми писали, що в Одеській області застрелили 16-річного хлопчика – особі, що стріляла загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в селі Подвірки під Харковом відбувся страшний інцидент – жінка вбила свою доньку і бігала по селу з головою.

Дивіться сюжет – про самогубство дівчини в Туреччині:

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Київ самогубство чайки поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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