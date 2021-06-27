Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі

Не злякав друзів і родичів порушників навіть приїзд правоохоронців, роми намагалися побитися і з ними

У Києві на вулиці Львівській двоє підлітків ромської національності на автомобілі батьків одного з них протаранили три припарковані автомобілі, а потім в'їхали в бетонну огорожу. При цьому постраждала жінка, яка саме годувала немовля в одній з машин.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Двоє підлітків-ромів позичили у батьків автомобіль Mercedes і, носячись районом, на Львівській влетіли відразу в три автомобілі, після чого злетіли з дороги і зупинилися в бетонному паркані. На момент ДТП в автомобілі Volkswagen жінка годувала свою дитину", – повідомило видання.

Свідки ДТП викликали поліцію і намагалися затримати винуватців, але на їх захист зібрався цілий табір. Роми влаштували бійку з очевидцями, намагаючись спочатку відбити водія, потім "підмінити" його, але їм не давали.

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Причому, судячи з відео, їх не особливо налякав навіть приїзд правоохоронців. За непідтвердженими даними, їм таки вдалося відбити підлітків-порушників.

Матір з дитиною госпіталізували, інші учасники події не постраждали.

Пошкоджено автомобіль Daewoo Matiz і два Volkswagen.

Нагадаємо, 18 червня в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа – загорівся табір ромів. Причому, за словами місцевих, один із ромів сам підпалив свій будинок.

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Ми також писали, що біля станції метро "Позняки" автомобіль Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся на дах- у автівці перебували водій і двоє пасажирів.

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