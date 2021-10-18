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Відбійник буквально проштрикнув легковик. У Києві в моторошній ДТП загинув чоловік (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 08:04
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У столиці водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів у відбійник – він помер на місці
У Києві в ДТП потрапив легковик
У Києві в ДТП потрапив легковик / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де раніше вантажівка перекинулася на легковик, вночі з 17 на 18 жовтня на вулиці Саперно-Слобідській сталася смертельна ДТП. Автомобіль ВАЗ на швидкості врізався у відбійник, водій помер на місці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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На місце аварії приїжджали поліцейські і медики швидкої допомоги, однак допомогти водію вже не могли.

фото dtp.kiev.ua

"Водій ВАЗ на швидкості вилетів з дороги у відбійник, який прошив авто і пройшов через салон. Смерть наступила миттєво", – йдеться у повідомленні.

фото dtp.kiev.ua

"Київ оперативний" пише , Що за попередніми даними, водій не впорався з керуванням.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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