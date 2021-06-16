Батько прощався з сином на місці аварії: що відомо про трагічно загиблого велосипедиста (фото)

На знімку загиблий лікар-травматолог. Фото: Віктор Заболотний/Facebook

У Києві вчора відбулася страшна аварія – п'яний пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку. 27-річний лікар-травматолог загинув на місці.

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Фото прощання батька із загиблим сином оприлюднив DTP.Kiev в Facebook.

Батько попрощався з сином

У Мережі оприлюднили трагічне фото – батько прощається зі своїм загиблим сином.

"Наслідки страшної випадковості в Києві на Окружній: п'яного з 1.41 проміле хитнуло – велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, в ньому шанси були б", – йдеться в повідомленні.

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Загиблим був Віктор Заболотний

У ДТП загинув 27-річний Віктор Заболотний. Він був лікарем-травматологом Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району. Його батько працює водієм, мама – в школі.

За інформацією ЗМІ, хлопець був єдиним сином у родині. Крім того, нещодавно він створив власну сім'ю.

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Одружився Віктор два роки тому. Його дружина теж лікар, працює в одній з поліклінік цього ж району.

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Крім того, хлопець працював на швидкій допомозі. На роботі про нього дуже добре відгукуються – кажуть, мав золоті руки. До нього йшли пацієнти, він був дуже чуйним і уважним до них.

Що кажуть в поліції

Як стало відомо сьогодні, київські слідчі повідомили про підозру пішоходу, через якого загинув велосипедист в Святошинському районі.

"Сьогодні районний суд столиці обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення", – пишуть в пресслужбі Нацполіції Києва.

Слідчі столичного главку поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате по ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Миколаєві водій за добу скоїв 18 ДТП, а потім тікав від поліції.

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Крім того, в Одесі автомобіль на швидкості врізався стовп. В результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей померли.