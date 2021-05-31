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Відмовилась сплачувати неіснуючий борг: у Києві викрали та жорстоко побили жінку

31 травня, 15:20

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Зловмисники вимагали, щоб жінка щомісяця сплачувала 15 тисяч гривень, а коли вона відмовилась – заштовхали її у свою машину

У Києві четверо чоловіків вимагали від жінки сплату неіснуючого боргу, а коли вона відмовилась, злочинці викрали її.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Встановлено, що до складу угруповання входило четверо осіб віком від 23-х до 32-х років, у тому числі – вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тис. грн щомісяця – погашення так би мовити "неіснуючого боргу", - повідомили правоохоронці.

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Зловмисники відібрали у жінки 30 тис. гривень та її особисті речі. Проте вона не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання, тоді злочинці силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон.

Правоохоронці звільнили потерпілу та затримали зловмисників 28 травня на проспекті Лісовому. Під час затримання фігуранти чинили опір поліцейським та намагалися втекти. За місцем їх проживання провели обшуки та вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої.

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Зловмисникам вже повідомили про підозру – за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи.

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За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області поліцейські розшукують чоловіка, який викрав двох людей – 23-річну дівчину і їхню спільну доньку.

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