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Відірвали руку із шаблею. У центрі Києва вандали поглумилися над популярною скульптурою (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 15:43
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Цього разу постраждала скульптура Маленького принца – тепер вона потребує комплексного ремонту
Заява в поліцію написали відразу після пропажі лисеняти
Заява в поліцію написали відразу після пропажі лисеняти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вандали поглумилися над скульптурою Маленького принца, яка встановлена на Пейзажній алеї. Хулігани відбили принцу руку із шаблею, тепер з тулуба стирчить арматура. Як розповів сайту "Сьогодні" автор скульптури Костянтин Скритуцький, кілька днів тому зникла скульптура лисеняти, яке сиділо біля ніг Маленького принца.

"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів сайту "Сьогодні" скульптор Костянтин Скритуцький.

На архівному знімку лисеня ще на своєму місці
На архівному знімку лисеня ще на своєму місці / Фото: Сьогодні

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Тепер скульптура вимагає комплексного ремонту. Маленького принца доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

Тепер скульптура має такий вигляд
Тепер скульптура має такий вигляд / Фото: Сьогодні

Варто відзначити, що в місці, де стоїть скульптура, міська влада провела реконструкцію Пейзажної алеї. Чиновники обіцяли встановити тут камери відеоспостереження, але ось чи є тут камери, поки невідомо.

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Маленького принца відвезуть на ремонт
Маленького принца відвезуть на ремонт / Фото: Сьогодні

За словами скульптура, заяву в поліцію було написано відразу після зникнення лисеняти.

"Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву щодо зруйнованого пам'ятника", – розповідає нам скульптор Скритуцький.

Як повідомили в поліції Києва "Сьогодні", там вивчають усі подробиці справи.

"Поліція і безпосередньо дільничний поліцейський нині вивчають матеріали, що стосуються фігурки Маленького принца і фігурки лисеняти на Пейзажній алеї. Подальшими діями буде встановлення особи того, хто це зробив", – повідомили нам у пресслужбі поліції Києва.

Руку із шаблею вже відбивали

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Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали. В 2014 році скалічили паркову скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї в Києві. Після її забирали на ремонт.

Тоді влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд.

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