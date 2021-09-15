Відірвали руку із шаблею. У центрі Києва вандали поглумилися над популярною скульптурою (фото)

Цього разу постраждала скульптура Маленького принца – тепер вона потребує комплексного ремонту

Заява в поліцію написали відразу після пропажі лисеняти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вандали поглумилися над скульптурою Маленького принца, яка встановлена на Пейзажній алеї. Хулігани відбили принцу руку із шаблею, тепер з тулуба стирчить арматура. Як розповів сайту "Сьогодні" автор скульптури Костянтин Скритуцький, кілька днів тому зникла скульптура лисеняти, яке сиділо біля ніг Маленького принца.

"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів сайту "Сьогодні" скульптор Костянтин Скритуцький.

На архівному знімку лисеня ще на своєму місці / Фото: Сьогодні

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Тепер скульптура вимагає комплексного ремонту. Маленького принца доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

Тепер скульптура має такий вигляд / Фото: Сьогодні

Варто відзначити, що в місці, де стоїть скульптура, міська влада провела реконструкцію Пейзажної алеї. Чиновники обіцяли встановити тут камери відеоспостереження, але ось чи є тут камери, поки невідомо.

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Маленького принца відвезуть на ремонт / Фото: Сьогодні

За словами скульптура, заяву в поліцію було написано відразу після зникнення лисеняти.

"Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву щодо зруйнованого пам'ятника", – розповідає нам скульптор Скритуцький.

Як повідомили в поліції Києва "Сьогодні", там вивчають усі подробиці справи.

"Поліція і безпосередньо дільничний поліцейський нині вивчають матеріали, що стосуються фігурки Маленького принца і фігурки лисеняти на Пейзажній алеї. Подальшими діями буде встановлення особи того, хто це зробив", – повідомили нам у пресслужбі поліції Києва.

Руку із шаблею вже відбивали

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Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали. В 2014 році скалічили паркову скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї в Києві. Після її забирали на ремонт.

Тоді влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд.

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