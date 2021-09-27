Отрута з Росії: київські митники вилучили партію психотропів (фото)

Таблетки "Редуксин" – це препарат для схуднення, в складі якого заборонені в Україні речовини

Вилучили 600 капсул із забороненими речовинами / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні заборонений препарат. 600 капсул препарату "Редуксин" виробництва РФ пересилалися з казахського Нур-Султана в Маріуполь.

Про це повідомляє прес-служба Київська митниця в Facebook.

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Як встановили експерти, в складі препарату виявлено сибутрамін, який належить до психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

"Даний препарат, який позиціонують як засіб для схуднення, відсутній в державному реєстрі лікарських засобів України", – пишуть в повідомленні.

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Так виглядає заборонений препарат / Фото: Киевская таможня

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Препарати вилучено.

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