Отруєння школярок у Боярці: директора ліцею відсторонили

У Боярці в зв'язку з отруєнням двох школярок таблетками на території місцевого ліцею "Гармонія" і смертю однієї з них, проводиться службове розслідування і директора навчального закладу выдсторонили з 18 лютого від обов'язків.

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Про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін у Facebook.

Він зазначив, що міська рада також створила комісію для належної правової оцінки дій адміністрації ліцею та з'ясування можливого неналежного виконання посадових обов'язків.

"Такі дії спрямовані на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов'язків", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з розміщеним мером документом, директор ліцею "Гармонія" Світлана Сушко відсторонена від обов'язків на час проведення службового розслідування без збереження зарплати.

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Нагадаємо, в Боярці дві семикласниці, надивившись роликів у соцмережах про результати вживання медичного препарату "дротаверин" випили просто у школі по 40 таблеток – у результаті одна дівчинка померла, друга перебуває у реанімації.

На наступний день смертельний челендж продовжився в Умані (Черкаська область) – там госпіталізували двох восьмикласниць.

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