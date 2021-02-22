Відлига в Києві: кілька припаркованих автомобілів спотворили брили льоду (фото)

До Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів будинків на автомобілі.

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Велика брила льоду впала на припаркований автомобіль у дворі будинку по вулиці Чорнобильській, 13-а. На даху автомобіля утворилася велика вм'ятина.

За словами місцевих жителів, НП сталася під шістнадцятиповерховим будинком.

"Велика брила льоду утворилася через витік води на горищі. Заявку жителі подавали, тепер збираються залучати поліцію. Добре, що в момент обвалення брили в машині не було людей", – повідомляють нам жителі будинку.

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Також в Солом'янському районі лід впав на Hyundai.

"У місті відлига, тому варто бути гранично обережними", – пишуть в Мережі.

А ось таке фото опублікували в Instagram.

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"Сусідці прилетіло з даху" , – підписана ілюстрація.

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В якому районі це НП сталася поки невідомо.

Чергова жертва падіння бурульок і завмерлого снігу Hyundai Tucson – у дворі на вулиці Саксаганського, 88.



"Шановні водії, 100 раз озирніться і подумайте, перш ніж припаркувати свій автомобіль", – підписали фото в пабліку.

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"Ось прямо дуже не радимо зараз залишати машини під будинками", – написали в Telegram.

Раніше ми писали, що у Львові величезний шматок льоду травмував 20-річну дівчину. Крижана брила впала з даху готелю.

Також ми повідомляли, що в Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждало двоє людей.

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