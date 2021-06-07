У Києві пенсіонер взяв у заручниці жінку

У поліції уточнили, що порушник знайомий зі своєю заручницею – правоохоронці назвали можливі мотиви

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Деснянському районі Києва 68-річний чоловік заліз до чужої квартири і взяв у заручниці господиню. Її врятували поліцейські і спецназівці.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

Інцидент трапився 6 червня о 23:00 на вулиці Лісківській. Порушник заліз до квартири на дев'ятому поверсі через вікно. Помітивши в будинку жінку, схопив зі столу ніж і почав їй погрожувати. Потерпіла встигла подзвонити подрузі, яка викликала поліцію.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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На місце вирушили бійці КОРДу і поліцейські, вони почали переговори з чоловіком. Незабаром він відкрив двері і відпустив заручницю. З потерпілою працювали психологи і медики, а 68-річного киянина затримали.

"У квартиру він пробрався по фасаду будинку. Іншими словами, пробрався туди з іншої квартири. Що стосується мотивів, то вони з'ясовуються. Але не виключаємо особистісного конфлікту. Відомо, що затриманий раніше був знайомий із заручницею. Не виключено, що у нього могла бути якась нерозділена симпатія до цієї жінки", – розповіли у поліції.

Правоохоронці вже почали кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік тримав у заручниках колишню дружину і дитину.

Крім того, у столиці злочинці три роки тримали в заручниках киянина, щоб відібрати у нього квартиру.

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