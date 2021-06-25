Перші димові шашки вже запущені: в Києві намагаються перешкодити провести концерт Басти (відео)

Раніше СБУ просила включити репера в чорний список на в'їзд в Україну, але по видимому у нього все таки вийшло приїхати

Біля концерт-холу тепер все в диму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві скоро має розпочатися концерт російського репера Василя Вакуленко (Басти). Невідомі кинули димову шашку біля входу в концерт-хол.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

Незадоволені громадяни намагаються перешкодити його проведенню.

"Тим часом хтось кинув димову шашку біля входу в концерт-хол, де буде виступати Баста", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми писали, що СБУ просила включити репера в чорний список.

Нагадаємо, що в 2020 році Вакуленко скасували заборону на в'їзд в Україну. Згідно із законом, якщо особа за три роки заборони на в'їзд в Україну жодного разу більше не відвідувало окупований Крим, то санкцію автоматично анулюють.

Також ми писали, що Баста випустив кліп на трек Війна після приїзду в Україну. У Мережі вже відреагували на нову роботу артистів: одні розкритикували пісню, інші негативно поставилися до самого реперу через його виступів в Криму кілька років тому.